شريف منير: تخوفت من دوري في "ليه تعيشها لوحدك"

نظم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما ندوة لأبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك ضمن فعاليات الدورة 73 بحضور أبطال العمل.

ندوة فيلم ليه تعيشها لوحدك بالمركز الكاثوليكي

وقال شريف منير: في البداية كنت متخوفا من دوري ولكن عندما قرأت السيناريو شعرت أن فيلم ليه تعيشها لوحدك تجربة جديدة على السينما، بالإضافة إلى أني أعتبر خالد الصاوي قيمة فنية كبيرة وممثل له ثقله ولديه ثقة في نفسه وكنت زعلان إنه الفيلم ماخدتش حقه في الدعاية.

وقال خالد الصاوي: “كان ليا الشرف إني اشتغلت مع شريف منير منذ عام 90 وتعاونت معه في عدة أعمال وأنا شايف أن فيلم ليه تعيشها لوحدك فيلم كويس حتى لو ما تشفش كويس”.

تدور قصة الفيلم في إطار إجتماعي درامي، حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية.

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