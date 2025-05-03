إصابة تلميذة في حريق التهم منزلها بقنا

شب حريق في منزل التهمت النيران محتوياته وأصيبت تلميذة ونفق عدد من المواشي، اليوم السبت، في مدينة الوقف، شمال محافظة قنا، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى قنا العام.

تفاصيل البلاغ فى قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، مفاده نشوب حريق داخل منزل وأسفر عن إصابة تلميذة ونفوق ماشية في منطقة الدندراوية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة “ر”، تبلغ من العمر 12 عامًا، ونفوق 3 ماشية إثر حريق شب داخل منزل بسبب تسريب في إسطوانة بوتاجاز بمنطقة الدندراوية مركز الوقف، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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