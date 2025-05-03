الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة تلميذة في حريق التهم منزلها بقنا

فيتو
فيتو

شب حريق في منزل التهمت النيران محتوياته وأصيبت تلميذة ونفق عدد من المواشي، اليوم السبت، في مدينة الوقف، شمال محافظة قنا، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى قنا العام.

 

تفاصيل البلاغ فى قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، مفاده نشوب حريق داخل منزل وأسفر عن إصابة تلميذة ونفوق ماشية في منطقة الدندراوية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة “ر”، تبلغ من العمر 12 عامًا، ونفوق 3 ماشية إثر حريق شب داخل منزل بسبب تسريب في إسطوانة بوتاجاز بمنطقة الدندراوية مركز الوقف، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا قنا العام مركز شرطة الوقف مدينة الوقف مديرية أمن قنا محافظة قنا مستشفي قنا العام مستشفي قنا

مواد متعلقة

مصرع مزارع إثر مشاجرة في قنا

العثور على جثة طفلة في قنا

إصابة عامل نظافة صدمه أتوبيس فى قنا

توريد 57 ألفًا و662 طنًا من القمح المحلي في قنا
ads

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من الكهرباء بشأن العدادات الموجودة بالشقق المغلقة والمعطلة

كامل الوزير يكشف عن التكليفات الجديدة له من الرئيس السيسي

كامل الوزير يعلق على إعادة تشغيل سلسلة بلبن

غيابات بالجملة في صفوف الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

انهيار منزل مكون من 3 طوابق في ملوي (صور)

الضاني يرتفع 22.5 جنيها، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 2025.5.3

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: تحرير العلاقة الإيجارية يتسق مع ما قرره الفقهاء

التوعية بكيفية مواجهة القرآن للشبهات الفكرية، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

هل وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية