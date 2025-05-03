مادلين طبر تحصد جائزة الريادة السينمائية من مهرجان المركز الكاثوليكي 2025 (صور)

قررت اللجنة العليا لـ مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما منح جائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة مادلين طبر في الدورة الثالثة والسبعين من المهرجان والمهداة الى روح بابا الفقراء قداسة البابا «فرنسيس».



بحسب المهرجان جاء التكريم لعطائها المتميز على مدار تاريخها الفني ٤٥ سنة ولبصمتها القوية وادوارها المتميزة ولموهبتها ولمكانتها الكبيرة في وجدان المشاهدين واسهاماتها في شتى المجالات الفنية بالسينما والتلفزيون.

ومن جانبها أعربت الفنانة مادلين طبر عن شكرها للاب بطرس دانيال مدير المركز ورئيس المهرجان على هذا التكريم ورغم الإصابة بكاحل قدمها في كاتدرائية العباسية يوم عيد القيامة الا انها أصرت على التواجد واستلام التكريم من المركز الكاثوليكي حيث تنتظر تكريمها هذا منذ أيام الاب مظلوم.



وأضافت مادلين ان هذا التكريم جاء في وقت تحتاج به ان تشعر بالانتماء الى هذه الأرض ارض مصر، فالفارق كبير بين الولاء والانتماء لكن رغم ولاءها الكامل لمصر، لكن لم يتم الاعتراف بمصريتها في مهرجان القاهرة او الجونة، حتى ولو بمشاركة في لجنه تحكيم، ولكن جائزة المركز الكاثوليكي خففت من وطأة الاحساس بالغربة.



وأشارت مادلين الى ان منتهى الرقي ان تكون الكنيسة -المؤسسة الدينية- هي التي يخرج منها رسالة الفن لذا فإن تكريمها في هذا المهرجان، هو تأشيرة عبور، وأول خطوة للانتماء الحقيقي، وانهت كلمتها بالتأكيد: "كما انا لبنانية لبنانية، انا مصرية مصرية، تحيا مصر".



الجدير بالذكر انه خلال الحفل تم تكريم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: احمد ماهر، محمود الحديني، سميرة محسن، شريف الدسوقي، لوسي، انتصار، المنتج حسين القلا، ومدير التصوير مصطفى عز الدين، المخرج هاني لاشين، وعازفة البيانو مارسيل متى، والإعلامية هالة حشيش.





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