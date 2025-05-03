معهد بلهارس يوضح طرق تحضير جهاز المنظار قبل العمليات (فيديو)

بدأت وزارة التعليم العالي فى نشر حلقات سلسلة صحتك بالدنيا، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وتضمنت أولى حلقات سلسلة "صحتك بالدنيا"، والتي تهدف إلى نشر التوعية الصحية من خلال محتوى طبي موثوق بلغة مبسطة، حول كيفية تحضير جهاز المنظار قبل أي إجراء طبي؟



من جانبه قام الدكتور خالد رجب، استشاري مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس، بشرح الخطوات الأساسية لتحضير جهاز المناظير وضمان سلامة المريض والفريق الطبي.

وفي سياق متصل أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أحد أدوار المؤسسات البحثية هو تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين من خلال تقديم المعلومات الطبية الموثوقة بلغة مبسطة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التي تربط البحث العلمي بحياة الناس اليومية وتسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة.

وفي هذا الإطار، يواصل معهد تيودور بلهارس للأبحاث إطلاق سلسلة الفيديوهات التوعوية "صحتك بالدنيا"، والتي تهدف إلى نشر الوعي الطبي، والإجابة على أكثر التساؤلات شيوعًا، وتصحيح المعلومات المغلوطة في مجالات الجهاز الهضمي، والكبد، والمسالك البولية، والجراحات المتخصصة، والمناعة، والتغذية العلاجية، والصحة العامة، وغيرها، بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين من أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد ووحداته المختلفة، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للمعهد.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث في نشر هذه السلسلة، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الوقاية الصحية والتعامل الآمن مع الأدوات الطبية.

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