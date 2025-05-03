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دين ودنيا

التوعية بكيفية مواجهة القرآن للشبهات الفكرية، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٩ مايو ٢٠٢٥م، الموافق ١١ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ بعنوان: "إنَّ ما أتخوف عليكم رجلٌ آتاه اللهُ القرآنَ فغيّر معناه". 

موضوع خطبة الجمعة القادمة 


وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: ضرورة التوعية بكيفية مواجهة القرآن للشبهات الفكرية، وسبل الاستفادة من ذلك.

غدًا الأحد... انعقاد المجلس السابع والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه 


ينعقد غدًا الأحد الموافق ٤ من مايو ٢٠٢٥م، المجلس السابع والأربعون؛ لقراءة صحيح الإمام البخاري بالسند المتصل عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين ـرضي الله عنه- بالقاهرة، وذلك برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: فضيلة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.


تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في خدمة السنة النبوية الشريفة؛ وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة الغرَّاء، وتتيح فرصة جيدة للتلقي والتعلم، لطلبة العلم والباحثين في الحديث الشريف وعلومه، وذلك من خلال اعتماد منهج الأزهر الشريف، الذي يتسم بالرصانة واتصال الأسانيد

 

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