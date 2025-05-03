السبت 03 مايو 2025
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حوادث

إعادة محاكمة 6 متهمين في أحداث مجلس الوزراء، غدا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الأحد، إعادة محاكمة 6 متهمين سبق الحكم عليهم، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.
 

إحالة 269 متهما إلى جنايات القاهرة و24 حدثا لمحكمة الطفل

 

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

 

ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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محاكمة 6 متهمين في أحداث مجلس الوزراء أحداث مجلس الوزراء مجلس الوزراء محيط مجلس الوزراء محيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي

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