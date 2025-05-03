السبت 03 مايو 2025
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حوادث

مصرع مزارع إثر مشاجرة في قنا

مصرع مزارع
مصرع مزارع

لقي مزارع مصرعه، اليوم السبت، إثر مشاجرة بنجع الشيخ عبيد بقرية السمطا بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا مفاده مصرع مزارع بضربة فأس خلال مشاجرة بنجع الشيخ عبيد بقرية السمطا بمركز دشنا.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع حمادة. أ. ع، 43 عاما، إثر إصابته بضربة فأس على رأسه بنجع الشيخ عبيد بقرية السمطا بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.


وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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