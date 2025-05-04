الأحد 04 مايو 2025
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انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

معلم مساعد مادة،فيتو
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ذوى الاحتياجات الخاصة وظائف معلم مساعد ذوي الإعاق ذوي الاعاقة معلم مساعد الأزهر الشريف

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