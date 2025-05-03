تفاصيل انخفاض الاحتياط النقدي بالبنك المركزي التركي

انخفاض الاحتياط النقدي بالبنك المركزي التركي، أعلن البنك المركزي التركي (CBRT)، قبل وقت سابق انخفاضًا في إجمالي احتياطياته بمقدار 5.51 مليار دولار أمريكي في الأسبوع ليصل إلى 141.05 مليار دولار أمريكي.

انخفاض الاحتياط النقدي بالبنك المركزي التركي

وأوضحت البيانات الرسمية أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي انخفض بمقدار 5.05 مليار دولار أمريكي عن الأسبوع السابق، ليصل إلى 59.25 مليار دولار أمريكي.

وكان الاحتياطي التركي بلغ 64.31 مليار دولار أمريكي، وفي الوقت نفسه، انخفضت احتياطيات الذهب بمقدار 452 مليون دولار أمريكي، من 82.25 مليار دولار أمريكي إلى 81.8 مليار دولار أمريكي.

ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي من 146.56 مليار دولار أمريكي إلى 141.05 مليار دولار أمريكي خلال فترة أسبوع واحد.

إجمالي حجم القروض في القطاع المصرفي التركي

وشهد إجمالي حجم القروض في القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي التركي، ارتفاعًا قدره 121.75 مليار ليرة تركية خلال الأسبوع نفسه، ليصل إلى 17.62 تريليون ليرة تركية.

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