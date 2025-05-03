20 طعنة أنهت الصداقة وأشعلت المأساة، تفاصيل جريمة غدر الصحاب بالجيزة

لم تكن خلافات بسيطة، ولم تكن لحظة غضب عابر، كانت جريمة كاملة التفاصيل، بطلها عامل سدد 20 طعنة قاتلة لصديقه داخل منزلهما في حي المنيب، ليحيله من صديق إلى جثة ملقاة على عتبة شقة الجيران تغرق في الدماء.

التحقيقات في القضية كشفت تفاصيل مروعة، بأن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه، فقرر المتهم إنهاء الأمر بدم، لا بكلمات، حمل سكينا من المطبخ، واقتحم على صديقه غرفته، وسدد إليه 20 طعنة نافذة استقرت في الصدر والبطن والظهر، وفق ما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

20 طعنة لم تكن طعنات غضب بل طعنات إعدام، كل واحدة منها حملت نية القتل، وكل منها مزقت قطعة من جسد صديق غدر به من ائتمنه.

وفي لحظات الذعر، سمعت والدة المجني عليه صراخه، وهرعت لتجدة ممزق الجسد، ينزف على السلم، حاولت الاستغاثة، نقلوه إلى المستشفى، لكن الجراح كانت أعمق من أن تُداوى، مات محمد بطعنات لم تترك له فرصة للنجاة.

وبعد تحقيقات النيابة وتحريات المباحث التي أكدت الترصد وسوء النية، جاء الحكم النهائي: الإعدام شنقا للقاتل، ليغلق ملف جريمة طعنت القلوب قبل أن تطعن الجسد عشرين مرة.

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