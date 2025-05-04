الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

ضبط 328 متهما بحوزتهم 231 كيلو حشيش وهيدرو بالمحافظات

حشيش، فيتو
حشيش، فيتو

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.


 

التصدي لترويج المخدرات بالمحافظات

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 328 متهم بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين "31 كيلوجرام بانجو، و198 كيلوجرام حشيش، و26 كيلوجرام هيروين، و15 كيلوجرام آيس، و26 كيلوجرامات الإستروكس، و33 كيلوجرام هيدرو، و1138 أقراص مخدر".


 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية؛ حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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