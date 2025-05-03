السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام النيجيري لوكمان صفقة آرسنال المنتظرة

لوكمان، فيتو
لوكمان، فيتو

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم السبت، عن اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي بخدمات الدولي النيجيري أديمولا لوكمان، جناح فريق أتالانتا الإيطالي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

آرسنال يسعى لتعزيز الجناح الأيسر 

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، بات لوكمان ضمن قائمة اهتمامات نادي آرسنال لتعزيز مركز الجناح الأيسر، في ظل تذبذب مستوى البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

وساهم لوكمان في تتويج أتالانتا ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وأضاف التقرير أن رحيل لوكمان عن صفوف أتالانتا ليس مستبعدًا، بعد خلافه مع المدير الفني جيان بييرو جاسبيريني.

وأشار التقرير إلى أن آرسنال ليس الوحيد المهتم بضم لوكمان، فهناك رغبة من جانب بعض الأندية الإنجليزية الأخرى في ضمه.

أرقام لوكمان مع أتالانتا 

ويرتبط لوكمان بعقد مع أتالانتا حتى يونيو 2027، إلا أن النادي الإيطالي لن يقف أمام رحيله إذا تلقى عرضًا مناسبًا.

وشارك لوكمان مع أتالانتا في 37 مباراة خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات، وسجل 18 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال الإنجليزى أرسنال نادي أرسنال أديمولا لوكمان أتالانتا لوكمان

مواد متعلقة

موعد مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

رغم الهزيمة من باريس سان جيرمان على ملعبه، مدرب آرسنال: سنفوز في فرنسا

باريس سان جيرمان يقتنص فوزا مهما أمام أرسنال بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ads

الأكثر قراءة

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

حالة الطقس اليوم، تكاثر السحب الممطرة على الوجه البحرى وهذا موعدها فى القاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

هل توجد مشكلة في تدبير العملة الصعبة للعملاء؟ البنك الأهلي يرد

فتاة تؤذن داخل مسجد صلاح الدين وتثير الغضب، والنشطاء: هل يجوز أذان المرأة شرعًا (فيديو)

اتحاد الغرف السياحية يكشف مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء للميت على القبر في جماعة بصوت مسموع؟ دار الإفتاء تُجيب

موسم الحج 2025، حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

المجددون، محمد مصطفى المراغي، رفع راية تطوير الأزهر وتحدى الملك والإنجليز

المزيد
الجريدة الرسمية