أرقام النيجيري لوكمان صفقة آرسنال المنتظرة

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم السبت، عن اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي بخدمات الدولي النيجيري أديمولا لوكمان، جناح فريق أتالانتا الإيطالي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

آرسنال يسعى لتعزيز الجناح الأيسر

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، بات لوكمان ضمن قائمة اهتمامات نادي آرسنال لتعزيز مركز الجناح الأيسر، في ظل تذبذب مستوى البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

وساهم لوكمان في تتويج أتالانتا ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وأضاف التقرير أن رحيل لوكمان عن صفوف أتالانتا ليس مستبعدًا، بعد خلافه مع المدير الفني جيان بييرو جاسبيريني.

وأشار التقرير إلى أن آرسنال ليس الوحيد المهتم بضم لوكمان، فهناك رغبة من جانب بعض الأندية الإنجليزية الأخرى في ضمه.

أرقام لوكمان مع أتالانتا

ويرتبط لوكمان بعقد مع أتالانتا حتى يونيو 2027، إلا أن النادي الإيطالي لن يقف أمام رحيله إذا تلقى عرضًا مناسبًا.

وشارك لوكمان مع أتالانتا في 37 مباراة خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات، وسجل 18 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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