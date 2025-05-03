العثور على جثة طفلة في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، على جثة رضيعة حديثة الولادة ومجهولة النسب، ملقاة أعلى كوبري الشهيد باسم فكري في مركز نقادة، غرب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

البداية كانت عندما مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده العثور على جثة رضيعة مجهولة النسب ملقاة أعلى كوبري الشهيد باسم فكري في نقادة.

وبعد الفحص تبين العثور على رضيعة عمرها 3 أيام، حالتها الصحية غير مستقرة، ملفوفة في قطعة قماش وملقاة أعلى كوبري الشهيد باسم فكري أمام قرية طوخ مركز نقادة.

تم نقل الرضيع إلى مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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