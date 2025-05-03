السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على جثة طفلة في قنا

العثور علي جثة طفلة
العثور علي جثة طفلة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، على جثة رضيعة حديثة الولادة ومجهولة النسب، ملقاة أعلى كوبري الشهيد باسم فكري في مركز نقادة، غرب محافظة قنا.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

البداية كانت عندما مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده العثور على جثة رضيعة مجهولة النسب ملقاة أعلى كوبري الشهيد باسم فكري في نقادة.

وبعد الفحص تبين العثور على رضيعة عمرها 3 أيام، حالتها الصحية غير مستقرة، ملفوفة في قطعة قماش وملقاة أعلى كوبري الشهيد باسم فكري أمام قرية طوخ مركز نقادة.

تم نقل الرضيع إلى مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا العثور علي جثة رضيع قنا كوبري الشهيد باسم فكري محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز نقادة مستشفي طوخ

مواد متعلقة

إصابة عامل نظافة صدمه أتوبيس فى قنا

توريد 57 ألفًا و662 طنًا من القمح المحلي في قنا

تضامن قنا: برامج تدريبية لحجاج بيت الله الحرام

وزيرة التنمية المحلية: ارتفاع نسب الترفيق للمناطق الصناعية الأربعة في قنا وسوهاج
ads

الأكثر قراءة

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

حالة الطقس اليوم، تكاثر السحب الممطرة على الوجه البحرى وهذا موعدها فى القاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

هل توجد مشكلة في تدبير العملة الصعبة للعملاء؟ البنك الأهلي يرد

فتاة تؤذن داخل مسجد صلاح الدين وتثير الغضب، والنشطاء: هل يجوز أذان المرأة شرعًا (فيديو)

اتحاد الغرف السياحية يكشف مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء للميت على القبر في جماعة بصوت مسموع؟ دار الإفتاء تُجيب

موسم الحج 2025، حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

المجددون، محمد مصطفى المراغي، رفع راية تطوير الأزهر وتحدى الملك والإنجليز

المزيد
الجريدة الرسمية