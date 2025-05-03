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اقتصاد

38.5 مليار جنيه حجم أرباح البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

حققت البورصة المصرية أرباحا بلغت 38.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.7%.

 

آخر جلسات شهر أبريل 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي 30 أبريل 2025، آخر أيام عمل الأسبوع الجاري، وآخر جلسات شهر أبريل.  

وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 32126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 40048 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14365 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات، الثلاثاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.273 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 40008 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12713 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات جلسة الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 32015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3294 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات، الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.265 تريليون جنيه.

 

 مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 31855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 39739 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12702 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3290 نقطة.

 

 

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