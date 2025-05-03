إصابة شاب بطلق ناري فى ظروف غامضة بقنا

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم السبت، في ظروف غامضة، داخل نجع سعيد مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم تحويله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة شاب بطلق ناري داخل نجع سعيد بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ح.ع.ح، يبلغ من العمر 22 عامًا، بطلق ناري في ظروف غامضة داخل نجع سعيد مركز دشنا، وجاري التحقيق في الواقعة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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