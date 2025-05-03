السبت 03 مايو 2025
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حوادث

إصابة شاب بطلق ناري فى ظروف غامضة بقنا

طلق ناري، فيتو
طلق ناري، فيتو

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم السبت، في ظروف غامضة، داخل نجع سعيد مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم تحويله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة شاب بطلق ناري داخل نجع سعيد بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ح.ع.ح، يبلغ من العمر 22 عامًا، بطلق ناري في ظروف غامضة داخل نجع سعيد مركز دشنا، وجاري التحقيق في الواقعة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز دشنا مركز شرطة دشنا

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