السبت 03 مايو 2025
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إصابة عامل نظافة صدمه أتوبيس فى قنا

إصابة عامل نظافة،فيتو
إصابة عامل نظافة،فيتو

أصيب عامل نظافة، اليوم السبت، صدمه أتوبيس خلال عمله في شارع عبدالمنعم رياض، دائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ فى قنا

 البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث لعامل نظافة صدمه أتوبيس في دائرة بندر قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة محمود.م.ب، يبلغ من العمر 45 عامًا، صدمه أتوبيس خلال عمله في شارع عبدالمنعم رياض بندر قنا، تم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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