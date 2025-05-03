فتاة تؤذن داخل مسجد صلاح الدين وتثير الغضب، والنشطاء: هل يجوز أذان المرأة شرعًا (فيديو)

فتاة تؤذن للصلاة في المسجد، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، لفتاة تؤذن داخل مسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وكانت الفتاة تردد الأذان بصوت جهوري قوي، ما أثار ردود أفعال واسعة بين النشطاء.

فتاة تؤذن داخل مسجد صلاح الدين بالقاهرة

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تؤذن داخل مسجد قلعة صلاح الدين، وبثت الفتاة المقطع عبر حسابها بتطبيق "التيك توك"، وكانت تردد الأذان بصوت قوي داخل المسجد وسط عدد كبير من الأشخاص الأجانب والمصريين.

فتاة تثير الجدل بالأذان داخل مسجد صلاح الدين، فيتو



وظهرت الفتاة، وهي تردد الأذان داخل المسجد، بصوت قوي وتقول: "الله أكبر الله أكبر.. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.. أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله".

وأثار الفيديو جدلًا واسعًا بين نشطاء التواصل الاجتماعي، البعض اعتبر أن الفتاة اقترفت إثمًا بالأذان داخل المسجد، مؤكدين أن هذا الأمر لا يجوز للفتاة، بينما وصف آخرون صوت الفتاة بأنه جميل، وأنه يجوز لها أن تؤذن بين النساء.

وتعرضت الفتاة، التي ظهرت في مقطع الفيديو، لانتقاد شديد وهجوم من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم المتابعون ما بين مؤيد ومعارض لتأدية المرأة الأذان داخل المسجد.

هل يجور للمرأة شرعًا أن تؤذن للصلاة؟

وعلق أحد النشطاء على أذان الفتاة داخل المسجد فقال: "لم تؤمر في الدين بذلك، بل بالعكس أمرت بالحشمة وخفض الصوت، الله يرحمنا برحمته اتقوا الله يا ناس، كله بيدور على التريند".



وتساءل البلوجر أحمد عبد الخالق الكردي عن حكم أذان الفتاة في المسجد، فقال: "فتاة تؤذن داخل مسجد قلعة صلاح الدين في القاهرة تثير غضب السوشيال ميديا... ما الحكم الشرعي في أذان المرأة للصلاة؟"

وردت البلوجر داليا ماضي قائلة: " الحكم الشرعي واضح طبعا لم يرد في السنة النبوية إباحة أن ترفع المرأة صوتها هكذا ولو كان فيه إباحة لفعله نساء"

أما البلوجر محمد محسن سليم فقال: " لايجوز للمرأة الأذان او الإقامة حتى لما تيجى تصلى مع سيدات بيصلوا بدون أذان..."

بينما علقت البلوجر أمل دسوقي قائلة: " صوتها رائع خال من اى ميوعة"

فيما عبر البلوجر أحمد سيد قناوي عن غضبه فقال: "من سمح لها بهذه المهزلة"

ورد البلوجر باسم عيد فقال: " سُئل عمر رضي الله عنه (هل تؤذن المرأة؟ فقال كيف انهى عن ذكر الله ) والأذان من ذكر الله قال ابن المنذر الأذان من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. والبنت يعني مش شغالة مؤذن أساسًا.. فعادي ذكرت ربنا وخلصت متعملش دخان من غير نار"



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.