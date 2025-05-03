السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أستون فيلا يكتفي بهدف في مرمى فولهام بالدوري الإنجليزي (فيديو)

أستون فيلا،فيتو
أستون فيلا،فيتو

فاز فريق أستون فيلا بهدف دون رد أمام فولهام، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب “فيلا بارك.

 

وأحرز هدف أستون فيلا يوري تيليمانس في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

 

 

تشكيل أستون فيلا

 

تشكيل فولهام 


القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفولهام 

ونقلت مباراة أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنوات “بي إن سبورتس” الحاصلة على الحقوق الحصرية لبث المباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبث اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD بتعليق متميز من المعلق الرياضي حسن العيدروس.


ويحتل أستون فيلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة.

بينما يتواجد فولهام في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

فيما أعلن نادي ليفربول أن تتويج الفريق باللقب العشرين من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، هو الحدث الأكثر تفاعلًا في تاريخ البريميرليج وتاريخ النادي على منصات التواصل الاجتماعي منذ تأسيسه.

وحسم ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت اللقب قبل 4 جولات من نهايته بعد منافسة مع آرسنال الذي اكتفى بالمركز الثاني.

وأعلن نادي ليفربول في وقت سابق عن تواجد 4 لاعبين من الفريق يتصدرهم محمد صلاح في التشكيل المثالي للموسم في الدوري الإنجليزي.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول تواجد 4 لاعبين من ليفربول في تشكيل الموسم وهم - فيرجيل فان دايك، محمد صلاح، رايان جرافنبرخ، وترينت ألكسندر أرنولد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي أستون فيلا وفولهام أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فريق أستون فريق استون فيلا مباراة أستون فيلا وفولهام

مواد متعلقة

بـ10 لاعبين، أتليتكو مدريد يتفادى الخسارة أمام ديبورتيفو ألافيس بالشوط الأول

مباراة التتويج، تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج بالدوري الألماني

أستون فيلا يتقدم على فولهام بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أنشيلوتي يرد على تقليل ريال مدريد له بالتفاوض مع مدربين آخرين (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو مدريد وديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وفولهام بالدوري الإنجليزي

غياب عثمان ديمبلي، قائمة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي

بعد 8 مباريات، أبرز الأرقام بكأس الأمم الأفريقية للشباب

ads

الأكثر قراءة

سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

6 هدايا من الرئيس السيسي لعمال مصر

السيسي يلقي كلمة هامة للمصريين اليوم

سمّ مغلف بنكهات مغرية، رسالة تحذيرية من الأوقاف عن مخاطر السجائر الإلكترونية

إسكان النواب تبدأ أول اجتماعات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

كم يتقاضى خليفة كولر المنتظر في الأهلي؟

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 3 مايو 2025

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، محمد مصطفى المراغي، رفع راية تطوير الأزهر وتحدى الملك والإنجليز

سمّ مغلف بنكهات مغرية، رسالة تحذيرية من الأوقاف عن مخاطر السجائر الإلكترونية

تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية