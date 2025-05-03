السبت 03 مايو 2025
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أخبار مصر

النقل البري تهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال وتثمن قراراته

أشرف الدوكار رئيس
أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري

قدم مجلس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات عيد العمال.

احتفالات عيد العمال

ثمن الدوكار كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ألقاها اليوم السبت فى "السويس للصلب" والذي يعد احد الصروح الصناعيـة الجديدة، بمدينة السويس، والذي أكد سيادته خلالها أن الاحتفال بعيد العمال ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.

وقال الدوكار، ان حرص على أن يعقد الاحتفال بعيد العمال، في شركة السويس للصلب بمدينة السويس، جاء تقديرا منه لتاريخ تلك المدينة الباسلة، وانعكاس حقيقي لافتتاح العديد من المشروعات القومية والعملاقة علي أرض الواقع.. بل انه يعكس ايضًا صورة مشرقة للمستقبل، ودليل على ما يحققه أبناء هذا الوطن من إنجازات عظيمة، تبنى بسواعد قوية، واصرار وعزيمة راسخة، وإرادة قوية وصلبة لا تعرف المستحيل.

قرارات الرئيس في عيد العمال

كما ثمن الدوكار ايضًا قرارات الرئيس التي جاءت في كلمته لكي تقوم الحكومة بتنفيذها وهي كالتالي:

- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله.
- التوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.
- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.
- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.

وأكد الدوكار أن النقابة العامة للعاملين بالنقل البري تسير علي خطي الرئيس وتعمل جاهدة علي اتخاذ جميع القرارات التي توفر لعمالها الحياة الكريمة، وتجدد العهد علي مواصلة العمل للحفاظ علب الوطن ورفعة الدولة المصرية

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