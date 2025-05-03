بريطانيا تدعو الاحتلال إلى عدم زعزعة استقرار سوريا وتُعبّر عن فزعها من استهداف الدروز

دعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، إسرائيل إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار سوريا، في ظل تصاعد التوترات في الجنوب السوري، لاسيما بعد الهجمات التي طالت الطائفة الدرزية.

وأعربت الخارجية البريطانية عن "فزعها الشديد" إزاء تلك الهجمات، مطالبة السلطات في دمشق باتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء وضمان حماية المدنيين.

كما حثت لندن جميع الأطراف في سوريا على نبذ العنف، والامتناع عن أي أفعال من شأنها تأجيج التوترات الطائفية، مؤكدة على أهمية حماية المدنيين وسط الأوضاع الأمنية المتدهورة.

بزعم حماية الدروز، جيش الاحتلال يدخل في مواجهة مباشرة مع النظام السوري

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتنفيذ المزيد من الهجمات في سوريا، بزعم حماية المواطنين الدروز، في حال قيام أجهزة الأمن بـ"عمليات انتقامية" ضدهم.

أهداف عسكرية

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية فإن "إسرائيل تستعد لشن مزيد من الهجمات في سوريا، تشمل أهدافًا عسكرية وحكومية، في محاولة لإيصال رسالة إلى النظام الجديد بعدم القيام بأعمال انتقامية ضد السكان الدروز".

وأضافت: "تصنف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، منطقة الدروز في جنوب سوريا كجزء من المنطقة الأمنية التي أنشأتها إسرائيل في المنطقة، وهذا قد يؤدي أيضًا إلى خطوات ملموسة لتوفير الحماية للدروز في سوريا".

وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، هجومًا غير عادي بالقرب من قصر الرئيس السوري أحمد الشرع، لنقل رسالة مفادها أن إسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا، بحسب ما صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، من الاستخبارات العسكرية وكبار قادة الجيش الإسرائيلي يتابعون عن كثب ما يحدث في سوريا، وإلى جانب مهاجمة المسلحين، يعمل الجيش الإسرائيلي بشكل نشط على منع المسلحين من الوصول إلى القرى الدرزية في جنوب مرتفعات الجولان، وفي منطقة دمشق بوسائل مختلفة.

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