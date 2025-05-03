السبت 03 مايو 2025
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محافظات

محاضر متنوعة في حملة على الأسواق لضبط الأسعار بقنا

حملات تموينية
حملات تموينية

 نفذت مديرية التموين بقنا حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية والسياحية والمنشآت التموينية ومحطات الوقود ومستودعات الدقيق والأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير العديد من المحاضر للمخالفين.

 

مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار

 منها 2 محضر في إدارة تموين الوقف، 5 محاضر في إدارة تموين نقادة، 6 محاضر في إدارة تموين أبو تشت، 8 محاضر في إدارة تموين قفط، 13 محضرا في إدارة تموين نجع حمادي، 5 محاضر في إدارة تموين فرشوط، 16 محضرا في إدارة تموين دشنا، 13 محضرا في إدارة تموين قوص.

 

ومخالفات أخرى منها محضر سجائر تباع بأزيد من السعر، محضر لزيت طعام مجهول المصدر، محاضر مخابز مغلقة أو متوقفة، محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، محاضر تصرف في دقيق المخابز، محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير، محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، محضر استخدام اسطوانات البوتاجاز المنزلي في غير الغرض، محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر.

ووجه وكيل وزارة التموين بضرورة المرور والمتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية وضبط أي مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

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