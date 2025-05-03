القومي لحقوق الإنسان يهنئ خالد البلشي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية

هنأ المجلس القومي لحقوق الإنسان الكاتب الصحفي خالد البلشي فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، وذلك في مشهد يؤكد حيوية المجتمع المهني وقدرته على التعبير عن إرادته في مناخ يعكس تنوع الآراء واستقلال القرار، وانتخابات جسدت روح الديمقراطية والتنوع التي تميز المشهد الصحفي المصري.

قومي حقوق الإنسان يهنئ البلشي

وأكد المجلس على المكانة الراسخة لنقابة الصحفيين كأحد أقدم الكيانات النقابية والمهنية في مصر والعالم العربي،و دورها في ترسيخ قيم حرية الرأي والتعبير والنهوض بالمستوى المهني للصحافة المصرية ومساندة قضايا الوطن والمواطن.

وثمن المجلس التقاليد العريقة التي تميز الحياة النقابية للصحفيين، فإنه يؤكد أن حرية الصحافة هي ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المدني وأداة رئيسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة والشفافية، والتعبير عن الرأي العام وتطلعاته، وذلك في إطار من المسؤولية المهنية واحترام الدستور والقانون.

وشدد المجلس على أهمية التعاون مع نقابة الصحفيين في مجالات التدريب والتثقيف الحقوقي، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تمكين الصحفيين من أداء دورهم التوعوي والتنويري،وذلك انطلاقًا من إيمان المجلس بالدور التكاملي الذي يمكن أن تحققه المؤسسات الوطنية والمهنية في بناء دولة حديثة قائمة على المعرفة واحترام الحقوق والحريات.

وعبر المجلس عن تقديره للكاتب الصحفي خالد البلشي الذي يُعد رمزًا من رموز الصحافة المصرية وأن مسيرته المهنية الحافلة بالإبداع والتفاني تشكل مصدر إلهام لكل العاملين في المجال الإعلامي، آملين أن تستمر رسالته الصحفية التي تساهم في رفعة الوطن وتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع المصري.

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