السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

القومي لحقوق الإنسان يهنئ خالد البلشي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية

خالد البلشي
خالد البلشي

هنأ المجلس القومي لحقوق الإنسان الكاتب الصحفي خالد البلشي فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، وذلك في مشهد يؤكد حيوية المجتمع المهني وقدرته على التعبير عن إرادته في مناخ يعكس تنوع الآراء واستقلال القرار، وانتخابات جسدت روح الديمقراطية والتنوع التي تميز المشهد الصحفي المصري.

قومي حقوق الإنسان يهنئ البلشي 

وأكد المجلس على المكانة الراسخة لنقابة الصحفيين كأحد أقدم الكيانات النقابية والمهنية في مصر والعالم العربي،و دورها في ترسيخ قيم حرية الرأي والتعبير والنهوض بالمستوى المهني للصحافة المصرية ومساندة قضايا الوطن والمواطن.

وثمن المجلس التقاليد العريقة التي تميز الحياة النقابية للصحفيين، فإنه يؤكد أن حرية الصحافة هي ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المدني وأداة رئيسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة والشفافية، والتعبير عن الرأي العام وتطلعاته، وذلك في إطار من المسؤولية المهنية واحترام الدستور والقانون.

وشدد المجلس على أهمية  التعاون مع نقابة الصحفيين في مجالات التدريب والتثقيف الحقوقي، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تمكين الصحفيين من أداء دورهم التوعوي والتنويري،وذلك انطلاقًا من إيمان المجلس بالدور التكاملي الذي يمكن أن تحققه المؤسسات الوطنية والمهنية في بناء دولة حديثة قائمة على المعرفة واحترام الحقوق والحريات.

وعبر المجلس عن تقديره للكاتب الصحفي خالد البلشي الذي يُعد رمزًا من رموز الصحافة المصرية وأن مسيرته المهنية الحافلة بالإبداع والتفاني تشكل مصدر إلهام لكل العاملين في المجال الإعلامي، آملين أن تستمر رسالته الصحفية التي تساهم في رفعة الوطن وتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار المجلس القومي لحقوق الإنسان قومي حقوق الإنسان الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

6 هدايا من الرئيس السيسي لعمال مصر

السيسي يلقي كلمة هامة للمصريين اليوم

كم يتقاضى خليفة كولر المنتظر في الأهلي؟

إسكان النواب تبدأ أول اجتماعات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

قائمة محاذير على عملاء البنك الأهلي المصري

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم

منها تقبيل الحجر الأسود، تعرف على سنن وآداب الطواف حول الكعبة

معنى سارب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 10 من سورة الرعد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية