السبت 03 مايو 2025
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محافظات

توريد 57 ألفًا و662 طنًا من القمح المحلي في قنا

القمح المحلي
القمح المحلي

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، عن  توريد 57 ألفًا 662 طنًا من القمح المحلي، ضمن موسم التوريد الجاري.

ويتم توريد القمح لهذا الموسم جاءت على النحو التالي 2200 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

يذكر أن محافظة قنا، بالتنسيق مع مديريتَي الزراعة والتموين، اتخذت كافة التدابير التي تضمن نجاح موسم الحصاد والتخزين، حيث تضم المحافظة 5 صوامع معدنية، و6 شون، وبنكر واحد، بإجمالي 12 موقعًا تخزينيًا، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 227 ألفًا و55 طنًا من القمح.

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بمتابعة عمليات توريد القمح المحلي، وتشديد الرقابة على الأسواق، وبتكليفات من الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة المرور اليومي على المواقع التخزينية وتكثيف الحملات التموينية.

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