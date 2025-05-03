السبت 03 مايو 2025
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رياضة

تعرف على موقف مشاركة أحمد الجفالي من لقاء الزمالك والبنك الأهلي

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

 يخضع أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الـ 48 القادمة لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الطبي إمكانية تواجد اللاعب من عدمه طبيًا في لقاء البنك الأهلي المقبل بعد خضوعه للفحص الطبي.

يستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المُقبل في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة أمس الجمعة من التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

 

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

 وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء يوم الخميس الماضي، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

 

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

 بهذه النتيجة، يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة حصدها من تسع انتصارات وثمانية تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري الممتاز. 

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