التموين: توريد 18 ألف طن قمح لصالح مطاحن مصر الوسطى

أكد محمد سيد مدير عام الشئون التجارية بشركة مطاحن مصر الوسطى في بني سويف، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه مستهدف استلام نحو 70 ألف طن قمح محلي من المزارعين وذلك خلال موسم توريد 2025.

وقال سيد خلال جولة تفقدية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على صومعة ومطحن بوهلر التابع للشركة في بني سويف، إنه تم استلام حتى الآن 18 ألف طن قمح محلي من المزارعين، لنقاط التجميع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى في المحافظة.

ولفت إلى أن الشركة يتبعها 4 مواقع تضم صومعة بسعة 25 ألف طن وشونة سعة 15 ألف طن ومركز تجميع 15 ألف طن في مطحن بوهلر، ومركز تجميع في ببا سعة 20 ألف طن، وكذلك صومعة حقلية سعة 5 آلاف طن وشونة سعة 5 آلاف طن في الواسطى.

وأشار إلى أن معدل التوريد اليومي من 1500 إلى 2000 طن، كاشفًا أنه تم التعاقد مع الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في توشكي وشرق العوينات على توريد أي كميات في نقاط التجميع لشركة مطاحن مصر والوسطى كما يتم التوريد بشكل يومي.

من جهته قال المهندس حسام طه رئيس قطاع مطاحن بني سويف، أن شركة مطاحن مصر الوسطى يتبعها مطحنان في محافظة بني سويف، مطحن تبارك بقدرة 550 طن قمح يوميا، ومطحن بوهلر بقدرة 300 طن.

وأوضح طه، أنه يتم توفير توفير الدقيق المدعم استخراج 87.5٪ لصالح المخابز البلدية المدعمة في بني سويف عبر 5 مستودعات ناصر، سمسطا، إهناسيا وببا، عبد اللطيف.

أضاف رئيس قطاع مطاحن بني سويف أنه يتم توريد الدقيق المدعم لنحو في بني سويف والتي تقوم بتوريد الكميات لتغطية احتياجات جميع مخابز المحافظة.

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