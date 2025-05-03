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مباحثات بين جامعة قرطاج التونسية والمركز القومي للبحوث لدعم التعاون العلمي

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن زيارة رئيس جامعة قرطاج التونسية إلى المركز القومي للبحوث تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات العلمية والبحثية بين مصر وتونس، مشيرًا إلى أهمية التعاون الأكاديمي بين المؤسسات البحثية في البلدين، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تتطلب تبادل الخبرات وتكامل الجهود العلمية والتكنولوجية.

مباحثات بين جامعة قرطاج التونسية والمركز القومي للبحوث لدعم التعاون العلمي بين الجانبين

استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتورة نادية المزوغي عقير، رئيس جامعة قرطاج التونسية، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالي البحث العلمي والتكنولوجيا بين الجانبين، بحضور الدكتورة وفاء عبد الرحيم، عميد معهد البحوث الزراعية، والدكتور محمود حزين، وكيل المعهد ومنسق الزيارة.

شهدت الزيارة عرض فيلم وثائقي حول المركز وتاريخه، تضمن التعريف بتشكيله البحثي المكوّن من ١٤ معهدًا يضم ١٠٩ أقسام و٦ مراكز تميز، إلى جانب دوره المحوري في تحقيق أهداف الدولة الإستراتيجية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد الدكتور معوض أهمية الزيارة في دعم التعاون الثنائي بين المركز والجامعة، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبشرية لدى الجانبين بما يخدم مختلف مجالات البحث العلمي.

من جانبها، أعربت الدكتورة المزوغي عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدةً بما لمسته من تطور شامل في أنشطة المركز، ومؤكدةً تطلعها إلى دفع التعاون المشترك قدمًا عبر توقيع عدد من مذكرات التفاهم.

تضمنت الزيارة جولة داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية بالمركز، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي من الباحثين حول أبرز المنتجات البحثية، واختُتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية والدروع بين الجانبين.

 

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