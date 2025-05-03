6 هدايا من الرئيس السيسي لعمال مصر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في احتفال عيد العمال، الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وقال الرئيس السيسي خلال الاحتفالية: بهذه المناسبة، يسعدني الإعلان عن توقيعي على إصدار “قانون العمل الجديد”، الذي يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة وبالإضافة إلى هذا، فقد وجهت الحكومة بما يلي:

أولًا- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.

ثانيًا- التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

ثالثًا- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

رابعًا- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

خامسًا- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.

تاريخ الاحتفال بعيد العمال في مصر

ويرجع تاريخ الاحتفال بعيد العمال في مصر إلى عام 1964 حين أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا باعتبار الأول من مايو عيدًا رسميًا لتكريم الطبقة العاملة، تقديرًا لدورها في دفع عجلة التنمية الوطنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الأول من مايو مناسبة سنوية تحتفي خلالها الدولة بالعمال من خلال احتفال رسمي يحضره رئيس الجمهورية إلى جانب قيادات النقابات العمالية ووزراء القوى العاملة، وممثلي أصحاب الأعمال تأكيدًا على الشراكة والتكامل بين أطراف العملية الإنتاجية.

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