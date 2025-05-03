رئيس اتحاد العمال: سيظل عمال مصر بكافحهم خلف الرئيس السيسي

تقدم رئيس الاتحاد عمال مصر عبدالمنعم الجمل بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

كما تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد العمال مؤكدًا بأنه يوم العطاء، وأن مصر شهدت في عهد الرئيس طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان لعمال مصر دورًا في تحقيق هذا الإنجاز حيث عملوا بإخلاص واستجابوا لتحديات المرحلة بكل عزيمة وثبات.

وثمن الجمل خلال احتفالية عيد العمال والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية وتفعيل قوانين العمل

وأشار الجمل أننا نواجه تحديات اقتصادية عالمية ولكن نؤمن بقدراتنا على تجاوزها.

ووجه الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالعمالة غير المنتظمة بما يلاقو من دعم وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم وتوفير آليات فاعلة لتأمين مستقبلهم والعمل علي ضمهم لمنظومة الحماية الاجتماعية

وأعلن أن اتحاد عمال مصر ونقاباته العمالية تأييدهم لكافة القرارات والمواقف التي تم اتخاذها لمواجهة تحديات الأمن القومي قائلا "سوف يظل عمال مصر بكافحهم خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي يبنون مستقبل هذا الوطن دون كلل ويواجهون تحديات هذه المرحلة بعزيمة وإخلاص".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

ويرجع تاريخ الاحتفال بعيد العمال في مصر إلى عام 1964 حين أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا باعتبار الأول من مايو عيدًا رسميًا لتكريم الطبقة العاملة، تقديرًا لدورها في دفع عجلة التنمية الوطنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الأول من مايو مناسبة سنوية تحتفي خلالها الدولة بالعمال من خلال احتفال رسمي يحضره رئيس الجمهورية إلى جانب قيادات النقابات العمالية ووزراء القوى العاملة، وممثلي أصحاب الأعمال تأكيدًا على الشراكة والتكامل بين أطراف العملية الإنتاجية.

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