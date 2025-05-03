مصرع 3 مسجلين خطر في حملة لضبط الخارجين عن الفانون بقنا

شنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، ونتج عنها مصرع 3 عناصر إجرامية، إثر تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في قرية الحمر والجعافرة، مركز قوص جنوب محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من رجال المباحث بشن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام لضبط الخارجين عن القانون في إحدى قرى مركز قوص.

وأسفر الحملة عن مقتل خ وم وآخر، عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة في قرية الحمر والجعافرة مركز قوص، خلال محاولة القبض عليهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن فلقوا مصرعهم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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