بمشاركة نيفين الكيلاني ونادر العباسي، تدشين ندوة لمناقشة التراث المصري مصدر الإلهام بأعمال الباليه

يدشن المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان «التراث المصري مصدر الإلهام في أعمال الباليه ل جمال عبد الرحيم وعزيز الشوان»،التي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.

وتقام الندوة يوم الأربعاء 7 مايو 2025م في تمام السابعة مساءً بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة:

د.حنان أبو المجد، أستاذة التاريخ والتحليل الموسيقى- عميد الكونسر فتوار السابق، ود.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابق وأستاذة النقد الفنى بأكاديمية الفنون، والمؤلف الموسيقي الدكتور راجح داود.

كما تشارك دكتورة سلوى الشوان، استاذ الميوزيكولوجى بجامعة نوفا بالبرتغال (عبر تطبيق zoom)، والمايسترو والمؤلف الموسيقى/ نادر عباسى المدير الفنى والقائد الأساسى لأوركسترا الاتحاد الفلهارمونى

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