أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة ميشل باتيس لإدارة محميات المحيط الحيوي لعام 2025.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أن قيمة هذه الجائزة تبلغ 12 ألف دولار أمريكي، وتمنح كل عامين من خلال برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لقطاع العلوم الطبيعية بالمنظمة الأممية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة عبدالجواد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون اليونسكو إلى أنه يحق لكل دولة عضو بمنظمة اليونسكو تقديم مرشح واحد فقط، وأن هناك لجنة الماب إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية هي المعنية في اختيار المرشحين في هذا الشأن، موضحة أن آخر موعد للتقدم لهذه الجائزة سوف يكون يوم ٧ مايو 2025، وأنه لن يلتفت للتقديمات التي ترد بعد هذا الموعد.

وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بنسخة كاملة من المشروع والأوراق المُقدمة في موعد غايته ٧ مايو ٢٠٢٥، وذلك من خلال البريد الإلكتروني التالي:

egnatcom@egnatcom.org.eg

egypt.natcom@gmail.com

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أهمية الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الوطنية، ومساهمات مصر القيمة في التنوع البيولوجي، ومحميات المحيط الحيوي في إطار برنامج الإنسان والمحيط الحيوي المآب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية والمنظمة اليونسكو في سياق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، والعمل على زيادة محميات المحيط الحيوي خاصة في ظل أهمية التراث الطبيعي لمصر، وحماية التنوع البيولوجي لزيادة الوعي بالاستدامة البيئية وخلق فرصًا جديدة للشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.