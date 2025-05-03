السبت 03 مايو 2025
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حوادث

استعجال التقرير المروري لقائد سيارة خلاط يسير برعونة في التجمع الأول

قائد سيارة خلاط يسير
قائد سيارة خلاط يسير برعونة في التجمع الأول

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري لقائد سيارة "نقل خلاط" يقود برعونة مع انبعاث دخان كثيف من المركبة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مما شكل خطرًا على حياته والمواطنين وذلك لكشف ملابسات الحادث.

 فيديو لقائد سيارة خلاط يسير برعونة في التجمع الأول

وبعد الفحص والتحري، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفة.

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