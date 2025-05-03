السرد في مطروح شهادات وتجارب، ندوة بمختبر السرديات في مكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من مايو 2025م الساعة السادسة مساءً، ندوة بعنوان "السرد في مطروح شهادات وتجارب".

ندوة السرد في مطروح شهادات وتجارب

ويشارك في الندوة عدد من مبدعات ومبدعي محافظة مرسى مطروح بالحديث عن تجاربهم وقراءة بعض أعمالهم: أيمن شكري، عبد الستار حتيتة، عبد الله أبو زوير- منى ناصف، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

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