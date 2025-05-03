السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يشهد حفل عيد العمال ويكرم النماذج المتميزة في مختلف القطاعات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت الاحتفال الرسمي بعيد العمال.

كما شهد الحفل تكريم عدد من النماذج العمالية المتميزة في مختلف القطاعات تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويرجع تاريخ الاحتفال بعيد العمال في مصر إلى عام 1964 حين أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا باعتبار الأول من مايو عيدًا رسميًا لتكريم الطبقة العاملة، تقديرًا لدورها في دفع عجلة التنمية الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عيد العمال
ads

الأكثر قراءة

قائمة محاذير على عملاء البنك الأهلي المصري

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

هل يفعلها الأهلي مع زيزو؟ ريال مدريد يعوض ليفربول من أجل مونديال الأندية

تجديد الخطاب الديني والأمن السيبراني بجدول أعمال الشيوخ غدا

التفاصيل الكاملة لمقترح زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم.. 1000 جنيه حدا أدنى في المدن و500 بالقرى.. زيادة سنوية 15%.. والمحال 5 أمثال القيمة الحالية

بطل العالم يهاجم اتحاد رفع الأثقال: مفيش دعم وبشتري اللبس على حسابي

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى سارب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 10 من سورة الرعد (فيديو)

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

المزيد
الجريدة الرسمية