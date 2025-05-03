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ثقافة وفنون

أشرف زكي يشهد عرض لعبة النهاية على مسرح الطليعة (صور)

أشرف زكي وفريق المسرحية
أشرف زكي وفريق المسرحية

 شهد، مساء أمس الجمعة، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، العرض المسرحي “لعبة النهاية” على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة، والتابع للبيت الفني للمسرح. 

عرض لعبة النهاية 

عرض "لعبة النهاية" أعادت فرقة مسرح الطليعة إنتاجه باعتباره أول عمل قدمته الفرقة عند افتتاحها عام 1962، بمناسبة  مرور ستين عامًا على عرضه الأول وضمن مشروعها الاستعادي لتراث الفرقة، حيث أن نسخة "لعبة النهاية" 2024، من إخراج السعيد قابيل، بينما حملت نسخة العام 1962 توقيع الراحل الكبير سعد أردش.

 

قصة مسرحية لعبة النهاية 

 وتدور مسرحية لعبة النهاية أو نهاية اللعبة، كما أرادها مؤلفها  صموئيل بيكيت، حول أربع شخصيات، «هام» الرجل المشلول كفيف البصر الذى يجلس عاجزا على كرسيه المتحرك يرى الحياة من خلال خادمه المطيع «كلوف»، ذلك الخادم المسكين المهمش الذى لا يدرى سببا لطاعة سيده ولا يفضل صحبته، ولكنه يجد نفسه مضطرا للسمع والطاعة وتلبية رغباته التافهة والإجابة عن أسئلته المكررة.

بينما تعيش شخصيتان من العالم الافتراضي  في براميل صدئة هما «ناج» و«نيل»، والد ووالدة هام المشلول، واللذان توفيا منذ زمن طويل لكنهما يظهران في مخيلته ويدور بين الثلاثة حوار أقرب للهذيان.

فريق مسرحية لعبة النهاية 

"لعبة النهاية"  تأليف صمويل بيكيت، إعداد وإخراج السعيد قابيل، تمثيل د. محمود زكي، محمد صلاح، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن. 

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