السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عرض "الموتى السائرون" و"في الظل" ضمن مهرجان نوادي المسرح الليلة

عرض الموتى السائرون،
عرض الموتى السائرون، فيتو

يشهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء اليوم السبت، عرضين مسرحيين لفرقة نادي مسرح الأنفوشي، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض الموتى السائرون 

العرض المسرحي الأول بعنوان "الموتى السائرون" عن نص "ثورة الموتى" للكاتب أريون شو، دراماتورج باسم رزق، وإخراج أحمد مجدي، ويعرض في السادسة مساء.

ويناقش أهمية التربية السليمة في مرحلة الطفولة، ودورها في بناء شخصية متماسكة من خلال دمج الخبرات اليومية دون قمع أو تهميش.

عرض في الظل 

أما العرض الثاني، بعنوان "في الظل"، عن نص "مقبرة" للكاتب علي العبادي، وإخراج محمد السيد، ويعرض في الثامنة مساءً.


ويقدم رسالة تدعو إلى إعادة التفكير في الواقع من منظور مختلف، من خلال قصة ثلاثة دفانين، توقف عملهم نتيجة معاناتهم من مشكلة انعدام الموارد، ليتساءلوا: هل نحن أحياء، أم نحيا كأموات؟

المهرجان الختامي لنوادي المسرح 

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وتتكون لجنته التحكيمية من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد.

ويدير الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، ويشارك في دورة العام الجاري،  27 عرضا مسرحيا مجانيا بواقع عرضين يوميا.

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