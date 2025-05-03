محمد صلاح ملك الأرقام القياسية في البريميرليج.. يطارد هذه الألقاب.. رقم تييري هنري في "الأسيست" هدف جديد.. ويواصل السباق نحو قائمة الهدافين التاريخيين

يعيش النجم المصري محمد صلاح موسمًا استثنائيًا جديدًا بقميص ليفربول، يُثبت خلاله أنه واحد من أعظم اللاعبين الذين مرّوا على الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، حيث لا يكتفي بتسجيل الأهداف، بل يواصل تحطيم الأرقام وتسجيل الأرقام التاريخية، في مشوار بدأ عام 2017 وما زال يزدهر حتى اليوم.

ومع اقتراب ختام موسم 2024/2025، يقف صلاح أمام عدة أرقام تاريخية لم يسبق أن حققها أي لاعب مصري أو عربي من قبل، بل إن بعضها لم يحققه سوى أساطير بحجم تييري هنري وآلان شيرر.

ليفربول على القمة.. وصلاح القائد الهجومي

قاد محمد صلاح نادي ليفربول هذا الموسم إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي التاريخي لنادي مانشستر يونايتد في عدد مرات التتويج.

نجاح ليفربول هذا الموسم لم يكن ليكتمل دون الحضور الفعّال لصلاح، الذي سجّل 28 هدفًا حتى الآن، متصدرًا جدول ترتيب هدافي الدوري بفارق مريح عن أقرب منافسيه. وبجانب أهدافه، فإن تمريراته الحاسمة ومساهماته المستمرة داخل الملعب جعلت منه صانع الإنجاز الأول.

مباريات نارية في مايو.. وصلاح أمام تحدي المجد

يدخل ليفربول شهر مايو بأربعة مباريات قوية ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة محمد صلاح على تحطيم الأرقام القياسية المتبقية.

• يبدأ المشوار يوم 4 مايو بمواجهة تشيلسي على ملعب “ستامفورد بريدج”.

• تليها مواجهة مرتقبة أمام أرسنال يوم 11 مايو في “أنفيلد”.

• ثم يحل ضيفًا على برايتون يوم 19 مايو.

• وأخيرًا، يختم الموسم على ملعبه بمواجهة كريستال بالاس يوم 25 مايو.

في هذه المباريات، يحتاج صلاح إلى تسجيل 8 أهداف ليحطم رقم هالاند التاريخي كأكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد بالدوري (36 هدفًا).

رقم تييري هنري في الصناعة.. هدف جديد لصلاح

لا يقتصر طموح محمد صلاح على التهديف فقط، بل يسعى أيضًا لأن يصبح الأكثر صناعة للأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي.

يملك الآن 18 تمريرة حاسمة، ويحتاج لصناعة هدفين فقط لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري (20 تمريرة حاسمة).

هذا الرقم، إذا تحقق، سيجعل من صلاح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يتصدر في موسم واحد ترتيب الهدافين وأفضل الصناع، وهو إنجاز غير مسبوق.

الرقم الأسطوري للمساهمات التهديفية.. صلاح يطرق باب التاريخ

محمد صلاح على بُعد مساهمة واحدة (تسجيل أو صناعة) من تخطي الثنائي آلان شيرر وآندي كول، اللذَين يتقاسمان الرقم الأعلى في المساهمات التهديفية بموسم واحد في الدوري الإنجليزي (47 مساهمة).

صلاح حتى الآن يملك 46 مساهمة (28 هدفًا و18 تمريرة حاسمة)، وقد يكتب اسمه منفردًا في الصدارة خلال أي من مباريات مايو.

السباق نحو قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج

بجانب أرقام الموسم الحالي، يواصل محمد صلاح سعيه الدؤوب لاحتلال مرتبة متقدمة في جدول الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

يمتلك النجم المصري حتى الآن 185 هدفًا، ويحتاج فقط إلى ثلاثة أهداف لتجاوز رصيد أندي كول (187 هدفًا)، واحتلال المركز الرابع في القائمة التاريخية للهدافين.

الترتيب الحالي للهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي:

1. آلان شيرر – 260 هدفًا

2. هاري كين – 213 هدفًا

3. واين روني – 208 أهداف

4. أندي كول – 187 هدفًا

5. محمد صلاح – 185 هدفًا (حتى الآن)

الأعلى في تاريخ ليفربول بالمساهمات خلال موسم واحد

نجح محمد صلاح بالفعل هذا الموسم في تسجيل رقم قياسي على صعيد نادِيه ليفربول، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في موسم واحد بتاريخ النادي بـ46 مساهمة (رقم قابل للزيادة).

كان الرقم السابق باسم صلاح أيضًا بـ42 مساهمة خلال موسم 2017/2018، متساويًا حينها مع النجم الأوروجوياني لويس سواريز في موسم 2013/2014.

هذا الإنجاز يُثبت أن صلاح لا يكتفي بتكرار تألقه، بل يطوّر من نفسه في كل موسم.

الحذاء الذهبي الرابع.. إنجاز لا يُضاهى

صلاح الآن في طريقه ليكون ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق جائزة “الحذاء الذهبي” أربع مرات، بعد الأسطورة الفرنسية تييري هنري، الذي فاز بها أعوام: 2002، 2004، 2005، و2006.

صلاح فاز بالحذاء الذهبي:

• عام 2018 (32 هدفًا – رقم قياسي حينها)

• عام 2019 (22 هدفًا – مناصفة مع ماني وأوباميانغ)

• عام 2022 (23 هدفًا – مناصفة مع سون هيونغ مين)

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