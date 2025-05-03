محمد علي بن رمضان على أعتاب الأهلي.. الفحص الطبي يحسم انضمام لاعب فرينكفاروزي المجري.. تفاصيل الصفقة المنتظرة.. ماذا يضيف النجم التونسي للأحمر؟

يبدو أن النادي الأهلي المصري على بُعد خطوات قليلة من إعلان صفقة جديدة من العيار الثقيل، بعد أن اقترب التونسي محمد علي بن رمضان من الانضمام رسميًا إلى صفوف الفريق، قادمًا من نادي فرينكفاروزي المجري، في صفقة تهدف لتدعيم خط الوسط قبل المشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

اللاعب سيخضع لكشف طبي خلال الأيام المقبلة، في خطوة تمهيدية للإعلان الرسمي عن الصفقة، التي ينتظرها جمهور الأهلي بشغف كبير، خاصة مع النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في وسط الميدان.

تفاصيل الصفقة.. أربعة مواسم ونقلة نوعية لوسط الأهلي

بحسب ما تم تسريبه من مصادر داخل القلعة الحمراء، فإن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب التونسي، يقضي بتوقيعه عقدًا يمتد لأربعة مواسم، في صفقة يُنتظر أن تُحدث تأثيرًا فنيًا واضحًا على أداء الفريق.

بن رمضان، البالغ من العمر 24 عامًا، يُعتبر من العناصر الأساسية في المنتخب التونسي، ويمتلك خبرة جيدة بعد تجربته في الدوري المجري مع فرينكفاروزي، أحد أقوى الأندية في أوروبا الشرقية.

أسامة هلال.. كلمة السر في إنجاح المفاوضات

الدور الأبرز في حسم الصفقة كان من نصيب أسامة هلال، رئيس لجنة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي، والذي كُلّف من الإدارة الحمراء بالسفر إلى المجر للتفاوض المباشر مع مسؤولي فرينكفاروزي.

نجح هلال في إقناع النادي المجري بالتخلي عن اللاعب، بعد أن رفع الأهلي عرضه المالي من 1.6 مليون دولار إلى 1.8 مليون دولار، وهو ما عجل بحسم الصفقة وإغلاق الملف رسميًا من الجانب المجري.

ماذا يُضيف بن رمضان للأهلي؟

يمتاز محمد علي بن رمضان بقدرات بدنية وفنية عالية، ويُجيد اللعب في أكثر من مركز بوسط الملعب، سواء كارتكاز دفاعي أو لاعب وسط متقدم.

كما أنه يتمتع بمهارات التمرير والضغط العالي، وهي عناصر تتماشى تمامًا مع أسلوب لعب الأهلي تحت قيادة مديره الفني الحالي.

المشاركة المتوقعة للاعب في كأس العالم للأندية ستعطيه فرصة ذهبية للظهور على الساحة العالمية، بينما يمنح الأهلي عنصرًا جديدًا بخبرة دولية مطلوبة.

الصفقة تنعش طموحات جماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

تعوّل جماهير القلعة الحمراء على بن رمضان ليكون واحدًا من أهم صفقات الموسم، خاصة وأن الفريق مقبل على تحدٍ عالمي كبير في بطولة كأس العالم للأندية.

الصفقة تعكس رغبة إدارة الأهلي في تقديم موسم استثنائي، لا سيما بعد الإخفاقات القارية الأخيرة، وتعد بداية لتحركات أخرى منتظرة في سوق الانتقالات الصيفية.

الأهلي يُثبت قوته التفاوضية

نجاح الأهلي في حسم صفقة محمد علي بن رمضان بهذه السرعة والكفاءة يعكس قوة الإدارة التفاوضية، والقدرة على التحرك الذكي في السوق الأوروبي.

الصفقة لم تكن فقط انتصارًا إداريًا، بل أيضًا رسالة بأن الأهلي لا يزال يسعى للتفوق عربيًا وقاريًا وعالميًا.

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