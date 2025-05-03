احتفالات صاخبة لأنصار المرشحين الفائزين بانتخابات نقابة الصحفيين (فيديو وصور)

شهدت انتخابات نقابة الصحفيين احتفالات بين أنصار المرشحين الذين فازوا في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وهم" حسين الزناتي وسعد عبد الحفيظ ومحمد الشاذلي وأيمن عبد المجيد وإيمان عوف ومحمد شبانة".



وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة المستشار باسم الطيب نائب رئيس مجلس الدولة، أن الانتخابات أسفرت عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية بـ ٣٣٤٦ صوتًا بنسبة ٥٥٪؜، فيما نال منافسه الأبرز الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة ٢٥٦٢ صوتًا.

كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين النتائج النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة الصحفيين.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

محمد شبانة ٢٢٣٥.

أيمن عبد المجيد ٢٤٤٣.

حسين الزناتى ٢٣٧٦.

محمد السيد الشاذلى ٢٣٤٨.

محمد سعد عبد الحفيظ ٢٢٦٧.

إيمان عوف ١٧٦٤.



وقال المستشار باسم الطيب: إن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ ٦٠٥١ زميلًا بنسبة ٥٩.١٪؜، من إجمالي ١٠٢٣٢ عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات.

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