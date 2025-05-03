السبت 03 مايو 2025
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سياسة

اللجنة المشرفة بانتخابات الصحفيين تستعد لإعلان نتيجة المرشحين على عضوية المجلس

انتخابات الصحفيين،فيتو
انتخابات الصحفيين،فيتو

تستعد اللجنة المشرفة بانتخابات نقابة الصحفيين لإعلان نتائج الفائزين بمقاعد عضوية مجلس النقابة بعد اقتراب انتهاء عمليات فرز الأصوات.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة المستشار باسم الطيب نائب رئيس مجلس الدولة، أن الانتخابات أسفرت عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية بـ ٣٣٤٦ صوتًا بنسبة ٥٥٪؜، فيما نال منافسه الأبرز الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة ٢٥٦٢ صوتًا. 


وقال المستشار باسم الطيب: إن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ ٦٠٥١ زميلًا بنسبة ٥٩.١٪؜، من إجمالي ١٠٢٣٢ عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات.

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