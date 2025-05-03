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رياضة

محمد رمضان: وسام أبو علي ضحى بعرض خيالي بسبب الأهلي وهذا سر تراجع مستوى بن شرقي (فيديو)

محمد رمضان ووسام
محمد رمضان ووسام ابوعلي وبن شرقي،فيتو

كشف محمد رمضان المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، عن عرض الدوري الأمريكي لوسام أبو علي وتراجع مستوى بن شرقي.

كما علق محمد رمضان على صفقة محمد علي بن رمضان قائلًا: “صفقة ناجحة وقوية للأهلي خاصة وأن اللاعب مميز جدًّا وفيه شبه من طريقة لعب أمام عاشور”.

وأضاف: "محمد علي بن رمضان إضافة وذهب مندوب من إدارة الإسكونتج للمجر للسؤال عن اللاعب وأكد أنه ملتزم ولا يسهر ولا يثير أي أزمات".

وأكمل: "بن شرقي كان جاي متحمس، لكن جلوسه على الدكة عمله دروب لأنه كان يجلس في أوقات غير مناسبة".

وشدد أن وسام أبو علي تلقى عرضًا من الدوري الأمريكي مقابل 6 ملايين دولار لكن الأهلي رفض لرغبته في مشاركة اللاعب بكأس العالم للأندية.

 

 

وزاد: "أي شخص يحب ويكره، ولاعبو الأهلي قالوا لي كولر بيقول حاجات وبيعمل عكسها".

وأضاف: "مفيش في الكرة إن المدرب بيحبك وبيكره، المدرب مش بيحب غير نفسه وهيلعبك لو محتاجك واحنا الشغل بتاعنا استمتاع ولعب".

وتابع: “كان هناك تحامل على بعض اللاعبين في الأهلي من جانب كولر، وليس حب أو كره، ممكن أكرهك لكن داخل الشغل مصلحتي معاك، وعُمر كابتن محمود الخطيب أو حد في النادي الأهلي تدخل فنيًا في شغل المدير الفني”.

وأكد: كولر لم يفقد السيطرة على غرفة ملابس الأهلي ولكنه فقد الشغف، وشعرت أن الشغف قل عند كولر، وتحدثت معه ولكن عقلية المصريين غير الأوروبيين.

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محمد رمضان محمد رمضان المدير الرياضي محمد علي بن رمضان محمود الخطيب وسام أبوعلي

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