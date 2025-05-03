مؤشرات أولية: تقدم عبد المجيد وشبانة وخراجة والزناتي على مقاعد عضوية نقابة الصحفيين

تستمر اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في عمليات فرز أصوات الناخبين على مقاعد عضوية مجلس النقابة.

وأظهرت المؤشرات الأولية في انتخابات نقابة الصحفيين على مقاعد عضوية المجلس تقدم محمد السيد الشاذلي وأيمن عبد المجيد ومحمد شبانة ومحمد خراجة وحسين الزناتي وحماد الرمحي ومحمد سعد عبد الحفيظ، وتتقدم أيضًا إيمان عوف في بعض اللجان.



وتستكمل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فرز أصوات المرشحين على مقعد عضوية النقابة وستعلن النتائج النهائية فور الانتهاء من عمليات الفرز.

انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وانطلقت أمس الجمعة فعاليات الاجتماع العادي للجمعية العمومية، لمناقشة ما يتضمنه جدول الأعمال، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.



اعتماد الحساب الختامي

وتضمن اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة المستشار باسم الطيب نائب رئيس مجلس الدولة،أعلنت فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية بـ ٣٣٤٦ صوتًا بنسبة ٥٥٪؜، فيما نال منافسه الأبرز الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة ٢٥٦٢ صوتًا.

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