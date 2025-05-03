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إحباط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار الغردقة (صور)

تهريب كمية من المواد
تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار الغردقة، فيتو
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تمكن رجال الجمارك بـمطار الغردقة الدولى برئاسة عبد العال نعمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة  من إحباط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

 

مطار الغردقة يحبط تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكبين

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الثانية بقيادة جابر محمد موسى مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار نيويورك الدولي اشتبه إبراهيم محمد إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية في راكب أمريكي الجنسية من أصل مصري أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمود صلاح الليسي مأمور الفحص وأحمد جمال مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه. 

قام مهند أحمد سامي نائب مدير الادارة بتكليف محمود أحمد خميس مأمور الجمرك ومحمد أبو بكر رسلان رئيس قسم التفتيش بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود كمية من المواد المخدرة داخل حقائبه.

وكانت المحاولة الثانية فى الدائرة الأولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار مانشستر الدولي بإنجلترا اشتبه أشرف خلف، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب بريطاني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة عبد الله نور الدين، مأمور الفحص، ورامي مروان، مدير إدارة الفحص، فتم تأكيد الاشتباه، وتكليف مصطفى مختار، مأمور الجمرك، وعمر قرشي البارودي، رئيس قسم التفتيش، بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا داخل حقائبه.

وقام بالجرد والتحريز إبراهيم عبد الحكيم ومحمود فخري ومحمود خميس وإبراهيم محمد بحضور وليد زيادة وهاني عبد الحافظ من إدارة الأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر من إدارة مكافحة التهرب الجمركى وعبد المحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي.
 

قرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي ٤ و٥ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وبالتعاون مع رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام د. سعد سالم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. 

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