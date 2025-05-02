محمد رمضان: عقوبة إمام عاشور كانت بسبب تجاوزاته ضد الشناوي (فيديو)

كشف محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي السابق، عن سبب عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق.

وقال رمضان خلال تواجده ضيفًا عبر برنامج «الكورة مع فايق»: «حصل تجاوز من إمام عاشور في غرفة الملابس ضد محمد الشناوي.

وتابع: “الشناوي كان بيتكلم كقائد للفريق مع اللاعبين واعتراض إمام عاشور لم يكن مقبول وتم تغريم إمام عاشور مليون جنيه لتجاوزه ضد الشناوي”.

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ونفى ما تردد حول التشابك بالأيدي بين أمام عاشور والشناوي قائلًا: "إذا قابنا عاشور فلماذا لم يعاقب الشناوي طالما هناك تشابك بالأيدي".

وأكمل: "في أول فترتي كان في بعض المشاكل وخلاف بين كولر واللاعبين "شاملة حاجات كتير".

وكان النادي الأهلي أعلن رسميًّا، توجيه الشكر إلى محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، وقبول اعتذاره عقب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقالة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

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