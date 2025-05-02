قبل الحجز، تفاصيل فيلات زاهية المنصورة الجديدة بمبادرة بيتك في مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب اختيار وحدات مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج المتقدمين للحجز وذلك حتى 20 مايو الجاري.

وطرحت الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعًا مختلفًا، وتطرح وحدات مشروع زاهية بالمنصورة الجديدة بمساحات مختلفة من 360 إلى 504 أمتار.

وسجل أقل سعر وحدة 6.2 مليون جنيه، فيما سجل أغلى وحدة 12.9 مليون جنيه.

وتفاصيل وحدات مشروع زاهية كالتالي:

ويعد مشروع فيلات زاهية أحد أهم المشروعات السكنية المتميزة بمدينة المنصورة الجديدة التى تقع فى قلب الدلتا المشروع عبارة عن مدينة متكاملة الخدمات تمتاز بامتدادها وقربها من البحر ما يجعلها متوافقة مع الحياة العصرية، ويمتاز مشروع زاهية بتوافر جميع الخدمات وسبل الحياة الحديثة، ويحوى تصميمات فريدة بطراز رفيع لمختلف الفيلات، ويوفر «زاهية» بخدماته المتنوعة فرصًا للمعيشة الدائمة على البحر طوال العام. مشروع زاهية يعيد تعريف مفهوم الإسكان الساحلي الفاخر، بتصميمه الفريد وخدماته المتكاملة ويتمتع بإطلالات بحرية خلابة ومناخ معتدل طوال العام.

ولإجراء جولة افتراضية بوحدات زاهية للرابط من هنا

ويقع مشروع زاهية في المنصورة الجديدة، أحد أهم المشروعات العمرانية الحديثة في مصر، والتي تهدف إلى تقديم تجربة سكنية راقية ومتكاملة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. إذ يقع في قلب هذه المدينة الواعدة، وهو يمتد على مساحة 750 فدانا، مقسمة إلى أربع مراحل على طول الساحل. وتقع جميع الفيلات بالمشروع على شواطئ البحر المتوسط ما يوفر إطلالة ساحلية واستثنائية

وانتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

والطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، واطلعت الوزارة على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصًا متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.

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