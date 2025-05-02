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القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 2025

مهرجان الإسكندرية،
مهرجان الإسكندرية، فيتو

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي للفيلم القصير قائمة جوائز الدورة الحادية عشرة التي أقيمت في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو.

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وجاءت قائمة جوائز الفيلم الروائي الدولي كالتالي:

- منح جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "القطة السامة" من الصين للمخرج Tian Guan (وهو المرشح لتصفيات الأوسكار).

- منح جائزة هيباتيا الفضية لفيلم "ميرا ميرا ميرا" من السعودية للمخرج خالد زيدان. 
- تنويه خاص لفيلم "الغسيل" من ماليزيا للمخرج Mickey Lai


وفيما يلي جوائز مسابقة الفيلم الوثائقي الدولي:

- منح جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "هجرة شادوز" من فرنسا - الأردن إخراج راند بيروتي. 
- تذهب هيباتيا الفضية إلى فيلم "في الحقل الفارغ" من بولندا إخراج أنجليكا سيجال.


جوائز مسابقة التحريك

- جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "ريكورداري" من ألمانيا وتشيلي إخراج كارولينا كروز. 
- جائزة هيباتيا الفضية تذهب لفيلم "الوحوش" من أمريكا إخراج مايكل جرانبري. 
- منح تنويه خاص لفيلم "أطفال البرزخ" من الإمارات إخراج أحمد خطاب.


* جائزة جمعية نقاد السينما المصرية تذهب إلي فيلم "الغسيل" إخراج ميكي لاي من ماليزيا.


* جائزة هيباتيا للإبداع تذهب إلى "يوم الاستقلال السعيد" من أفلام خارج المسابقة إخراج كاميلا ساجنتكان من كازاخستان.


جوائز مسابقة أفلام الذكاء الإصطناعي

- منح جائزة هيباتيا الذهبية إلى فيلم " ext.delirium" من إسبانيا إخراج يزا فوكو.

- جائزة هيباتيا الفضية تذهب إلى tragedy of Leoً من مصر إخراج مارك حنين.

- تنويه خاص لفيلم the living room من فرنسا - المغرب إخراج مريم موزول.


جوائز مسابقة أفلام الطلبة المصريين

- جائزة هيباتيا الذهبية تذهب إلى "قفص تفيدة" إخراج أندرو عفت. 
- جائزة هيباتيا الفضية تذهب إلى "نسمة" إخراج رهف أحمد عادل.


جوائز مسابقة الفيلم العربي

- جائزة هيباتيا الذهبية تذهب إلى  فيلم "أخوة الرضاعة" من المغرب - فرنسا إخراج كنزا تازي.

- جائزة هيباتيا الفضية تذهب إلى "آخر واحد" من لبنان إخراج كريم رحباني.

- منح تنويه خاص لفيلم "من إلى" من لبنان - البحرين إخراج يارا شريا.


يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور تحت رعاية الهيئة العامة لتنشيط السياحة


‏‎‏‎وقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة الحالية وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.


‏‎‏‎المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.

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