السبت 03 مايو 2025
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سياسة

العرس الديمقراطي يشرف على الانتهاء، استمرار عمليات فرز الأصوات للمرشحين على عضوية مجلس نقابة الصحفيين

انتخابات الصحفيين،
انتخابات الصحفيين، فيتو

تستمر اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فى عمليات فرز أعضاء مجلس النقابة بعد إعلان فوز نقيب الصحفيين.

انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 

وانطلقت اليوم فعاليات الاجتماع العادي للجمعية العمومية، لمناقشة ما يتضمنه جدول الأعمال، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.


اعتماد الحساب الختامي 

وتضمن اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

انتخاب النقيب و٦ من أعضاء المجلس 

كما تضمن جدول الأعمال انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً، وما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

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