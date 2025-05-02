السبت 03 مايو 2025
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سياسة

بفارق 827 صوتا عن أبرز منافسيه، البلشي نقيبا للصحفيين لدورة ثانية (صور)

خالد البلشي، فيتو
خالد البلشي، فيتو

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة المستشار باسم الطيب نائب رئيس مجلس الدولة، أن الانتخابات أسفرت عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية بـ ٣٣٤٦ صوتا بنسبة ٥٥٪؜، فيما نال منافسه الأبرز الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة ٢٥٦٢ صوتا. 
 

وقال المستشار باسم الطيب: إن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ ٦٠٥١ زميلا بنسبة ٥٩.١٪؜، من إجمالي ١٠٢٣٢ عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات.

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