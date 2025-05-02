رتل عسكري لقوات التحالف ينسحب من سوريا باتجاه العراق

ذكرت وسائل إعلام السورية، اليوم الجمعة، أن رتل عسكري جديد تابع لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، انسحب من سوريا باتجاه العراق.

رتل عسكري جديد لقوات التحالف الدولي ينسحب من سوريا باتجاه العراق





وأكدت وسائل إعلام سورية في تقريرها:انسحاب رتل عسكري جديد مؤلف من عشرات الآليات والمعدات العسكرية من قوات التحالف الدولي، من قاعدتي العمر وكونيكو شرقي مدينة دير الزور وشمالها باتجاه العراق.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية شهر أبريل الماضي غادرت مئات من الشاحنات الثقيلة التابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية الأراضي السورية باتجاه العراق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إخلاء قواعد التحالف الدولي من العتاد والجنود بعد سنوات من وجودها داخل الأراضي السورية، حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق أنها تعمل على تقليص عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة.

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