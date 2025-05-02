الجمعة 02 مايو 2025
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سياسة

البلشي يتقدم بـ 800 صوت على أبرز منافسيه عبد المحسن سلامة ويقترب من مقعد نقيب الصحفيين

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز ٢٤ لجنة انتخابية على منصب نقيب الصحفيين تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي بـ  ٣٠٢٤ صوتًا فيما حصل منافسه الأبرز الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة  على ٢٢٦٥ صوتًا.

 

الحساب الختامي لنقابة الصحفيين 

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025 م.


اعتماد الحساب الختامي 

 وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

 

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